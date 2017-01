Fragen und Antworten zum Ecclestone-Aus Die Formel 1 steht nach dem erzwungenen Abschied von Bernie Ecclestone vor einem Kurswechsel. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Aus von Bernie Ecclestone.

Wie lief der Deal ab? Schon vergangenen September hatte das Medienunternehmen Liberty Media den Kauf der Mehrheitsrechte an der Formel 1 vom bisherigen Hauptgesellschafter CVC eingeleitet. Zuletzt hatten die Liberty-Aktionäre und der Motorsportweltverband FIA dem Milliarden-Deal zugestimmt - am späten Montagabend war die Übernahme dann perfekt. Liberty Media zahlt 4,4 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 4,1 Milliarden Euro) für die Stimmenmehrheit der F-1-Gesellschaft und übernimmt zudem Schulden von 4,1 Milliarden Dollar (3,8 Milliarden Euro).

Was verändert sich personell? Neuer Geschäftsführer ist der US-Amerikaner Chase Carey, ehemaliger Präsident von 21st Century Fox. Er löst Bernie Ecclestone ab, der nach rund 40 Jahren als Chefvermarkter gehen muss. Allein regieren wie bislang Ecclestone will Carey offenbar nicht. Er setzt den ehemaligen Teamchef und Titelmacher Ross Brawn als Direktor für Sport und Technik ein, der langjährige ESPN-Funktionär Sean Bratches kümmert sich künftig um die Vermarktung.

Was soll anders werden? Carey spricht bei seinen Plänen von "langfristigen Visionen". Die neuen Eigner wollen unter anderem die Show verbessern, den Rennkalender reformieren und für mehr sportliche Spannung sorgen. Zudem soll die Präsenz der Formel 1 auf digitalen Plattformen und in den sozialen Netzwerken verstärkt werden, um neue Fans zu gewinnen. Die Hoffnungen sind groß. "Mr. Carey, viel Erfolg dabei, unseren Sport wieder großartig zu machen", twitterte der zurückgetretene Weltmeister Nico Rosberg. Auch das komplizierte technische Reglement soll auf den Prüfstand kommen.

Wie genau soll das funktionieren? Der Kernmarkt Europa mit seinen Traditionsrennen soll wieder gestärkt werden. Die Gebühren für Streckenbetreiber dürften vermutlich sinken. Aber auch in den USA und Asien will Liberty die Präsenz der Formel 1 erhöhen. Ziel seien "20 Super Bowls", also Rennen als Mega-Events mit enormem PR-Aufwand vor stets ausverkauften Rängen. Die Erlöse aus den TV-Rechten sollen steigen. Die Rennställe sollen Anteile an der Formel 1 erwerben - unter Ecclestone absolut undenkbar. Neue Fans, vor allem vor dem Hintergrund der in manchen Regionen sinkenden TV-Zahlen, will Liberty Media durch digitale Plattformen erreichen, "die bisher nicht aggressiv genutzt wurden".

Welche Rolle übernimmt der ehemalige Schumacher-Vertraute Ross Brawn? Als Ecclestones Erben übernimmt ein Triumvirat: Carey ist als Präsident und Geschäftsführer der neuen Formel-1-Gesellschaft der Boss, an seiner Seite fungieren ab sofort Sean Bratches (Geschäftsführer kommerzielle Angelegenheiten) und Ross Brawn als Geschäftsführer Motorsport. Die Aufgabe des einstigen Star-Ingenieurs: Das Rennerlebnis für die Fans verbessern. Die Formel 1 müsse wieder "einfacher" werden, sagte Brawn, der Rekordweltmeister Michael Schumacher als "Superhirn" zu dessen sieben WM-Titeln geführt hatte. Selbst Brawn habe zuletzt "nicht mehr verstanden, was da eigentlich passierte".

Wer könnte neben Ecclestone der große Verlierer der neuen Formel 1 werden? Sebastian Vettels Team Ferrari droht der Verlust großer Privilegien. Carey und Co. wollen die Verteilung der Preisgelder an die Rennställe reformieren. Die Scuderia ist zwar nicht das einzige Team, das bisher üppige Bonuszahlungen erhält, auch Mercedes, Red Bull, McLaren und Williams werden aus unterschiedlichen Gründen mit Zusatzzahlungen bedacht, kein Team streicht aber so viel ein wie Ferrari. Ecclestone zahlte dem Traditionsrennstall zuletzt stets allein als eine Art Antrittsgage rund 100 Millionen Euro. Kleinere Rennställe müssen hingegen stets den Bankrott fürchten. "Wir denken darüber nach, die Team-Zahlungen anzugleichen, um so mehr Fairness zu schaffen", sagte Liberty-Media-Chef Greg Maffei dem Forbes-Magazin.