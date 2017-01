Norbert Meier ist am 3. Januar 2017 offiziell als neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern vorgestellt. weniger

"In Düsseldorf haben wir die Brote in der Pressekonferenz selbst geschmiert. Das sind Dinge, die ich kenne", sagte der 58-Jährige, der sich am Dienstag und damit nur 29 Tage nach seinem Aus beim Bundesligisten Darmstadt 98 beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern vorstellte.