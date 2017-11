Im Bundesliga-Topspiel nutzt der FC Bayern die Anfälligkeiten in der Dortmunder Defensive gnadenlos aus und festigt die Tabellenführung. Arjen Robben, Robert Lewandowski und David Alaba treffen für den Rekordmeister, Marc Batra kann in der Schlussphase nur noch Ergebniskosmetik betreiben. weniger

Im Pokalhalbfinale spielt Dortmund den Partyschreck und setzt sich mit 3:2 in München durch, die Bayern verspielen dadruch die Chance auf das Double. Ousmane Dembélé erzielte in der 74. Minute den entscheidenden Treffer für den BVB. weniger

26. April 2017: ​FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:3 Im Pokalhalbfinale spielt Dortmund den Partyschreck und setzt sich mit 3:2 in München durch, die Bayern verspielen dadruch die Chance auf das Double. Ousmane Dembélé erzielte in der 74. Minute den entscheidenden Treffer für den BVB.

4. April 2015: Borussia Dortmund - FC Bayern München 0:1



An Karsamstag tritt Robert Lewandowski erstmals im Trikot des FC Bayern bei Borussia Dortmund und somit in dem Stadion an, in dem er in den Jahren zuvor Erfolge gefeiert hatte. Prompt wird der Pole zum Matchwinner, erzielte das einzige Tor der Partie – und verzichtete anschließend auf Jubel.