War von der Doppelsechs aus wieder sehr umtriebig, bot sich als Anspieler zwischen den Innenverteidigern oder auf außen an, steuerte von da das Spiel. Eroberte in der 69. Minute stark den Ball in der Bremer Vorwärtsbewegung und setzte Bobadilla in Szene, musste kurz darauf aber verletzt raus. Ohne ihn fehlte dann... mehr

weniger

War von der Doppelsechs aus wieder sehr umtriebig, bot sich als Anspieler zwischen den Innenverteidigern oder auf außen an, steuerte von da das Spiel. Eroberte in der 69. Minute stark den Ball in der Bremer Vorwärtsbewegung und setzte Bobadilla in Szene, musste kurz darauf aber verletzt raus. Ohne ihn fehlte dann sowohl die Struktur in der Defensive vor der Abwehr als auch die im Aufbau. Ein bitterer Ausfall.