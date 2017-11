So haben wir die Leistung der Borussen gegen Mainz bewertet. weniger

Nico Elvedi Hatte vor der Pause große Probleme im Spielaufbau und leistete sich gefährliche Ballverluste. Gewann nach dem Wechsel als Rechtsverteidiger an Sicherheit und war an einigen Angriffen beteiligt. Note: 4

Jannik Vestergaard Köpfte wuchtig zum 1:1 ein und sicherte Borussia damit einen Punkt. Im Spielaufbau wurde sein Mut zum Pass in die Tiefe selten so belohnt wie beim schönen Zuspiel auf Hazard bei dessen Lupfer-Chance. Note: 3

Oscar Wendt Mitunter reichten schon weite Diagonalbälle des Gegners, um den Schweden in Bedrängnis zu bringen. Fehlende Konsequenz in den Aktionen machte sich bei ihm auch in der Offensive bemerkbar, da keine der Hereingaben den Mitspieler fand. Note: 5