Einnahmen in den Pokal-Wettbewerben 2016/17

Mit diesen Einnahmen kann Borussia Mönchengladbach in der Saison 2016/17 in der Champions League, in der Europa League und im DFB-Pokal rechnen (Einnahmen aus den Spielen gegen Schalke in der EL und Frankfurt im Pokal schon einbezogen).



Stand 21. April 2017: ca. 47,6 Mio. Euro