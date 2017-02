Reaktionen zur Achtelfinal-Auslosung

Markus Weinzierl (Trainer FC Schalke 04): "Es ist sein schweres Los. Ein Wunschlos war es nicht, das ist klar. Das fühlt sich irgendwie nicht international an. Aber dem stellen wir uns und geben 100 Prozent. Es ist eine besondere Konstellation, dass wir ein paar Tage vorher auch in der Liga gegen sie spielen. Es werden also Gladbach-Wochen."