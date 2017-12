Cuisance wurde am 16. August 1999 im französischen Straßbourg geboren. weniger

Cuisance wurde am 16. August 1999 im französischen Straßbourg geboren.

2005 begann er seine Fußballer-Laufbahn beim FC Straßbourg-Königshofen. Im Folgejahr wechselte er zu ASPTT Straßbourg. 2007 wurde er in die Fußballschule von Racing Straßbourg aufgenommen. Ab September 2012 spielte er für den SC Schiltigheim. 2014 wechselte er dann in die Jugend der AS Nancy.