Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann kam am Sonntag in der Fußball-Bundesliga vor 30 150 Zuschauern durch einen Treffer von Benjamin Hübner in der 90. Minute zu einem 1:0-Erfolg gegen den Pokalfinalisten aus Frankfurt.

