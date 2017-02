21. Spieltag: Fakten Die Zahlen und Fakten zum 21. Bundesliga-Spieltag.

21. Spieltag: Fakten Tore: In den bisherigen sieben Partien des 21. Spieltags fielen 19 Tore - dies entspricht einem Schnitt von 2,71 Treffern. Hoffenheims Andrej Kramaric (beim 2:0 gegen Darmstadt) und Leverkusens Javier Hernandez (beim 3:1 in Augsburg) - zum zweiten Mal in Folge - trafen doppelt. Die Torjägerliste führt weiterhin Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund mit 17 Treffern an. Es folgen Anthony Modeste vom 1. FC Köln und Münchens Robert Lewandowski mit jeweils 16 Toren.

21. Spieltag: Fakten Zuschauer: Zu den bisherigen Begegnungen des 21. Spieltags strömten 308.582 Zuschauer in die Stadien - im Schnitt 44.083. Ausverkauft waren die Arenen in Berlin (74.667 gegen München) und Dortmund (56.906 gegen Wolfsburg). Die Gesamtzuschauerzahl in dieser Saison beträgt 7.600.901 (Schnitt: 40.646).

21. Spieltag: Fakten Platzverweise: Am 21. Spieltag wurden bislang zwei Spieler des Feldes verwiesen. Beim Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Ingolstadt wurden sowohl David Abraham von Frankfurt als auch Mathew Leckie von den Schanzern wegen groben Foulspiels des Feldes verwiesen. Insgesamt gab es in dieser Saison 38 Platzverweise (22 Rote Karten/16 Gelb-Rote Karten). In der vergangenen Spielzeit wurden 40 Spieler vorzeitig vom Feld geschickt. (15 Rote Karten/25 Gelb-Rote Karten).

21. Spieltag: Fakten Eigentore: In den bisherigen Partien des 21. Spieltags wurde ein Eigentor registriert. Jeffrey Bruma vom VfL Wolfsburg traf in Dortmund ins eigene Netz. Insgesamt sind in der laufenden Saison bisher acht Eigentore zu verbuchen. In der vergangenen Spielzeit waren es 27.

21. Spieltag: Fakten Elfmeter: In den bisherigen Partien des 21. Spieltags wurde viermal auf Strafstoß entschieden. Der Ingolstädter Pascal Groß zeigte beim 2:0 in Frankfurt gegen Lukas Hradecky keine Nerven, während Frankfurts Makoto Hasebe an Ingolstadt-Keeper Martin Hansen scheiterte. Auch Freiburgs Alexander Schwolow behielt gegen Hamburgs Aaron Hunt die Oberhand. Beim 2:0 gegen Darmstadt ließ Hoffenheims Andrej Kramaric Torwart Michael Esser keine Chance. Im Duell Schütze gegen Torwart steht es damit 35:17. In der Spielzeit 2015/16 gab es 86 Elfmeter. Davon wurden 68 verwandelt, 18 verschossen

21. Spieltag: Fakten Jubiläum I: Beim 3:1-Auswärtserfolg beim FC Augsburg schrieb sich Leverkusens Karim Bellarabi in die Geschichtsbücher ein. Sein Führungstreffer zum 1:0 war das 50.000. Tor der Bundesliga-Historie. Das erste Tor der Bundesligageschichte hatte der Dortmunder Timo Konietzka am 24. August 1963 zum 1:0 bei Werder Bremen nach 50 Sekunden Spielzeit erzielt

21. Spieltag: Fakten Jubiläum II: Marvin Matip vom FC Ingolstadt absolvierte bei Eintracht Frankfurt seine 100. Partie im Oberhaus. Der Abwehrspieler bestritt im Laufe seiner Karriere ein Spiel für den VfL Bochum, 45 für den 1. FC Köln sowie 54 für Ingolstadt. Drei Treffer erzielte er dabei.

21. Spieltag: Fakten Jubiläum III: Das 1:1 zwischen Hertha BSC und Bayern München war das 4200. Remis der Bundesliga-Geschichte.

21. Spieltag: Fakten Jubiläum IV: Der Hamburger SV kassierte gegen den SC Freiburg das 1000. Heimgegentor. Maximilian Philipp sorgte beim 2:2 für die zweifelhafte Ehre. In der selben Partie mussten die Breisgauer ihren 900. Gegentreffer in der Bundesliga hinnehmen.

21. Spieltag: Fakten Goalgetter: Münchens Robert Lewandowski erzielte bei Hertha BSC (1:1) seinen 137. Bundesliga-Treffer und zieht mit Uwe Seeler auf Rang 18 der ewigen Torschützenliste gleich. Der Pole benötigte dafür sogar 22 Partien (215 Spiele) weniger als der frühere Hamburger und Ehrenspielführer der Nationalmannschaft (237 Spiele). (

21. Spieltag: Fakten Erleichterung: Das 2:0 in Mainz ist der erste Erfolg im Jahr 2017 für Werder Bremen und der erste Sieg nach zuvor sechs sieglosen Spielen. Der letzte Erfolg der Norddeutschen datierte vom 10. Dezember 2016 (1:0 in Berlin).

21. Spieltag: Fakten Spätzünder: Der Ausgleichstreffer von Münchens Robert Lewandowski (1:1 in Berlin) ist der späteste Treffer in der Bundesliga seit 1992. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit netzte der Pole ein, zum sechsten Mal trafen die Münchener in dieser Saison in der 90. Minute oder später.

21. Spieltag: Fakten Rekord I: Borussia Dortmund verlor keines der vergangenen 31 Heimspiele in der Bundesliga - das ist Vereinsrekord. Der deutsche Vizemeister hat zuletzt am 4. April 2015 ein Liga-Heimspiel verloren, damals unterlagen die Westfalen 0:1 gegen Bayern München. Seitdem holten die Borussen 25 Siege und teilten sechsmal die Punkte mit dem Gegner.

21. Spieltag: Fakten Rekord II: 1899 Hoffenheim hat mit dem 2:0-Sieg gegen Darmstadt einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Die Kraichgauer blieben im elften Heimspiel in Folge ohne Niederlage.

21. Spieltag: Fakten Heimserie gestoppt: Eintracht Frankfurt verlor im zehnten Heimspiel in dieser Saison erstmals. Vor der 0:2-Niederlage gegen den FC Ingolstadt spielten die Hessen dreimal Remis und feierten sechs Siege im eigenen Stadion

21. Spieltag: Fakten Serien: Rekordmeister Bayern München bleibt nach dem 1:1 in Berlin auch im zehnten Spiel in Serie ungeschlagen, holte dabei acht Siege. Dabei riss allerdings die Siegesserie gegen die Hauptstädter nach elf Spielen. Nach der 0:2-Niederlage von Darmstadt bei Hoffenheim sind die Lilien in der laufenden Saison auf des Gegners Platz weiterhin ohne Sieg und haben alle zehn Partien bei einem Torverhältnis von 4:24 verloren. Erstmals verlor Darmstadt gegen Hoffenheim in der Bundesliga. Der FC Augsburg hat keine seiner zwölf Bundesliga-Partien gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Der SC Freiburg ist seit sechs Spielen in Hamburg ungeschlagen.

21. Spieltag: Fakten 50.000 - Karim Bellarabi erzielte mit seinem ersten Saisontor das 50.000. Tor der Bundesliga-Geschichte und beendete eine persönliche Torflaute von acht Spielen.

21. Spieltag: Fakten 900 - Javier Hernandez' erster Treffer in Augsburg war das 900. Auswärtstor für Leverkusen in der Bundesliga.

21. Spieltag: Fakten 500 - Freiburgs Vincenzo Grifo markierte mit dem Tor zum 2:2-Ausgleich in Hamburg den 500. Treffer dieser Bundesliga-Saison

21. Spieltag: Fakten 37 - Hoffenheim feierte den neunten Saisonsieg und kommt nun auf 37 Punkte. Damit hat die TSG nun nach nur 21 Spieltagen schon genauso oft gewonnen und genauso viele Zähler gesammelt wie in der kompletten letzten Saison.