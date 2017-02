So kommentieren die Trainer die Spiele des 21. Bundesliga-Spieltags. weniger

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir haben das 1:3 genau in unserer Drangphase kassiert, sonst wäre vielleicht noch was möglich gewesen. An den ersten beiden Gegentoren waren wir stark beteiligt. Wir wollten nach der Pause mutiger auftreten. Ich war mir sicher, dass noch etwas für uns drin ist. Nach dem 1:3 war es aber vorbei."