26. Spieltag: Zahlen und Fakten Die spannendsten Zahlen und Fakten zum 26. Bundesliga-Spieltag 17/18.

26. Spieltag: Zahlen und Fakten TORE: In den bisher sieben Partien des 26. Spieltags wurden 16 Tore erzielt - dies entspricht einem Schnitt von 2,28 Treffern. Bayern Münchens Robert Lewandowski gelang beim Kantersieg gegen den Hamburger SV ein Dreierpack, Franck Ribery traf doppelt. Lewandowski führt auch die Torjägerliste mit 23 Treffern vor dem zum FC Arsenal gewechselten Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (13) an. Auf Platz drei folgt Nils Petersen vom SC Freiburg mit zwölf Treffern.

26. Spieltag: Zahlen und Fakten ZUSCHAUER: Zu den Begegnungen des 26. Spieltags strömten bisher insgesamt 235.139 Zuschauer in die Stadien - im Schnitt 39.189. Ausverkauft war lediglich die Arena in München (75.000 gegen Hamburg). Die Gesamtzuschauerzahl in dieser Saison beträgt 10.176.094 (Schnitt: 44.052).

26. Spieltag: Zahlen und Fakten PLATZVERWEISE: In den ersten sieben Partien des 26. Spieltags wurde kein Spieler des Feldes verwiesen. In der laufenden Saison gab es insgesamt bereits 29 Platzverweise (15 Rote Karten/14 Gelb-Rote Karten). In der vergangenen Spielzeit wurden 56 Spieler vorzeitig zum Duschen geschickt (28 Rote Karten/28 Gelb-Rote Karten).

26. Spieltag: Zahlen und Fakten ELFMETER: In den Begegnungen des 26. Spieltags wurden bislang zwei Strafstöße verhängt. Beide Male trat Bayern Münchens Robert Lewandowski vom Punkt an. Den ersten Versuch setzte der Pole über das Tor von Hamburgs Schlussmann Christian Mathenia, im zweiten Anlauf verwandelte er zum 6:0-Endstand. Insgesamt wurden in dieser Saison 75 Elfmeter verhängt: Im Duell Schütze gegen Torwart steht es nunmehr 57:18. In der Spielzeit 2016/2017 gab es 98 Elfmeter. Davon wurden 71 verwandelt und 27 verschossen.

26. Spieltag: Zahlen und Fakten EIGENTORE: Am 26. Spieltag traf ein Spieler ins eigene Netz. Wolfsburgs Josuha Guilavogui überwand im Duell mit Hoffenheim seinen eigenen Schlussmann Koen Casteels. In dieser Saison wurden bisher 15 Eigentore erzielt - in der vergangenen Spielzeit waren es insgesamt 17.

26. Spieltag: Zahlen und Fakten YOUNGSTER: Josha Vagnoman vom Hamburger SV ist am Sonntag als fünftjüngster Spieler in die Geschichte der Fußball-Bundesliga eingegangen. Der Außenverteidiger absolvierte bei der 0:6-Niederlage im Spiel bei Bayern München sein Debüt im Alter von 17 Jahren, 2 Monaten und 27 Tagen. Vagnoman ist zudem der jüngste Spieler, der für den Bundesliga-Dino jemals zum Einsatz kam. Der jüngste eingesetzte Spieler der Liga bleibt Nuri Sahin, der bei seiner Premiere (2005/06) für Borussia Dortmund 119 Tage jünger war.

26. Spieltag: Zahlen und Fakten 51.000: Franck Ribery von Bayern München erzielte am Samstag gegen Hamburg das 51.000 Tor der Bundesliga-Historie. Karim Bellarabi von Bayer Leverkusen hatte am 21. Spieltag der Saison 2016/17 mit seinem Treffer zum 1:0 beim FC Augsburg das 50.000. Tor erzielt. Für den ersten Treffer der Historie hatte am 24. August 1963 der Dortmunder Timo Konietzka zum 1:0 bei Werder Bremen nach 50 Sekunden Spielzeit gesorgt.

26. Spieltag: Zahlen und Fakten 400: Der FSV Mainz 05 bestritt am Freitag das 400. Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte und musste sich Schalke 04 mit 0:1 geschlagen geben. Die Bilanz der Rheinhessen: 133 Siegen und 107 Unentschieden stehen nunmehr 160 Niederlagen gegenüber. Mainz belegt Rang 24 in der "ewigen" Tabelle.

26. Spieltag: Zahlen und Fakten JUBILÄUM: Josuha Guilavogui vom VfL Wolfsburg absolvierte in Sinsheim sein 100. Bundesliga-Spiel. Der Franzose wechselte 2016 von Atletico Madrid zu den Nidersachsen. Bislang gelangen ihm in der Bundesliga fünf Tore und zwei Vorlagen. Ausgerechnet bei seinem Jubiläumsspiel unterlief dem 27-Jährigen ein Eigentor zum 0:3-Endstand.

26. Spieltag: Zahlen und Fakten JUBILÄUM II: Bayer Leverkusens Lars Bender lief gegen Borussia Mönchengladbach zum 200. Mal in der Bundesliga auf. 2009 kam der 19-fache Nationalspieler von 1860 München zur Werkself. All seine Bundesligaspiele bestritt er im Trikot von Bayer. Dabei konnte er 18 Tore erzielen und 21 Treffer vorbereiten.

26. Spieltag: Zahlen und Fakten SERIEN: Mainz verlor zum vierten Mal in Folge gegen Schalke. Bayern München gewann zum neunten Mal in Serie sein Heimspiel gegen den Hamburger SV. Dabei erreichten die Münchner ein eindrucksvolles Torverhältnis von 45:3. Insgesamt ist der Rekordmeister seit 17 Bundesligaspielen gegen die Hansestädter ungeschlagen (14 Siege, drei Unentschieden). Am 26. September 2009 verließ der HSV nach einem 1:0-Heimsieg durch einen Treffer von Mladen Petric letztmals im Duell mit den Bayern als Sieger den Platz. In dieser Saison warten die Hamburger nun bereits seit 13 Runden auf einen Erfolg (acht Niederlagen, fünf Remis). Die Münchner blieben im 13. Spiel in Folge ungeschlagen (zwölf Siege, ein Remis).