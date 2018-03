27. Spieltag: Zahlen und Fakten Die spannendsten Zahlen und Fakten zum 27. Bundesliga-Spieltag 17/18.

27. Spieltag: Zahlen und Fakten TORE: In den sechs Partien des 27. Spieltags wurden bisher 20 Tore erzielt - dies entspricht einem Schnitt von 3,34 Treffern pro Spiel. Der Stuttgarter Mario Gomez und der Bremer Ishak Belfodil waren doppelt erfolgreich. Robert Lewandowski von Bayern München führt die Torjägerliste mit 23 Toren an. Auf Platz zwei folgen der Freiburger Nils Petersen und der zum FC Arsenal gewechselte Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang mit 13 Treffern.

27. Spieltag: Zahlen und Fakten ZUSCHAUER: Zu den sechs Begegnungen des 27. Spieltags strömten bislang 234.290 Zuschauer in die Stadien - im Schnitt 39.048. Ausverkauft war lediglich die Arena in Freiburg (24.000 gegen Stuttgart). Die Gesamtzuschauerzahl in dieser Saison steigt auf 10.586.392 (Schnitt: 44.109).

27. Spieltag: Zahlen und Fakten PLATZVERWEISE: In den Partien des 27. Spieltags wurde bisher kein Spieler des Feldes verwiesen. In der laufenden Saison gab es insgesamt 29 Platzverweise (15 Rote Karten/14 Gelb-Rote Karten). In der vergangenen Spielzeit wurden 56 Spieler vorzeitig zum Duschen geschickt (28 Rote Karten/28 Gelb-Rote Karten).

27. Spieltag: Zahlen und Fakten ELFMETER: In den Begegnungen des 27. Spieltags wurden bisher zwei Strafstöße verhängt. Der Hoffenheimer Andrej Kramaric ließ beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach (3:3) Keeper Yann Sommer keine Abwehrchance. Schalke-Torwart Ralf Fährmann parierte beim 1:0-Sieg in Wolfsburg einen Foulelfmeter von Paul Verhaegh. Insgesamt wurden in dieser Saison 77 Elfmeter verhängt: Im Duell Schütze gegen Torwart steht es nun 58:19. In der Spielzeit 2016/2017 gab es 98 Elfmeter. Davon wurden 71 verwandelt und 27 verschossen.

27. Spieltag: Zahlen und Fakten EIGENTORE: Am 27. Spieltag traf bislang ein Spieler ins eigene Netz. Wolfsburg-Verteidiger Robin Knoche grätschte eine Flanke von Schalke-Angreifer Breel Embolo zum 0:1-Endstand über die Linie. Es ist das 17. Eigentor in der laufenden Saison - in der vergangenen Spielzeit waren es insgesamt 17.

27. Spieltag: Zahlen und Fakten GLÜCKSBRINGER: Mit Mittelfeldspieler Eugen Polanski ist Hoffenheim seit 22 Spielen ungeschlagen. 13 Siege stehen neun Unentschieden gegenüber.

27. Spieltag: Zahlen und Fakten DAUERBRENNER: Schalke-Torwart Ralf Fährmann ist der einzige Spieler, der die letzten 103 Bundesliga-Spiele in der Startformation stand.

27. Spieltag: Zahlen und Fakten JUBILÄUM: Bastian Oczipka von Schalke 04 absolvierte beim 1:0-Auswärtssieg in Wolfsburg sein 200. Bundesliga-Spiel. In der höchsten deutschen Spielklasse war der 29-Jährige vor seinem Engagement bei den Königsblauen für St. Pauli, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt im Einsatz.

27. Spieltag: Zahlen und Fakten SERIEN: Mönchengladbach holte nur einen Sieg aus den letzten acht Partien. Von den letzten neun Duellen mit Hoffenheim verloren die Borussen nur eins. Der Hamburger SV wartet seit 14 Ligaspielen auf einen Sieg. Acht der letzten zwölf Gastspiele in Freiburg gewann der VfB Stuttgart. Die Schwaben sind unter Trainer Tayfun Korkut noch ungeschlagen (fünf Siege/drei Remis). Eintracht Frankfurt gewann die letzten fünf Heimspiele. Die Schalker sind seit 372 Minuten ohne Gegentor und erzielten in neun der letzten zehn Pflichtspiele das 1:0. Der VfL Wolfsburg holte nur einen Zähler aus den letzten sechs Runden und bleibt unter Trainer Bruno Labbadia weiter sieglos.

27. Spieltag: Zahlen und Fakten 750: Nils Petersen erzielte das 750. Bundesliga-Tor der Freiburger Vereinsgeschichte, mit einem herrlichen Heber nutzte er den ersten Freiburger Abschluss nach der Pause gegen Stuttgart.

27. Spieltag: Zahlen und Fakten 250: Werder Bremen feierte durch das 3:1 in Augsburg den 250. Auswärtssieg seiner Bundesliga-Geschichte. Diese Marke hatten davor nur Bayern und Dortmund erreicht.

27. Spieltag: Zahlen und Fakten 54: Mario Gomez gelang in Freiburg zum 54. Mal ein 1:0, Spitze unter allen Aktiven. Alle seine sechs Saisontore für den VfB erzielte er in den vier Auswärtsspielen unter Trainer Tayfun Korkut.

27. Spieltag: Zahlen und Fakten 44: Hamburgs Neu-Coach Christian Titz schickte die jüngste HSV-Startelf seit über 44 Jahren ins Rennen.

27. Spieltag: Zahlen und Fakten 14: Der HSV ist seit 14 Bundesliga-Spielen sieglos (fünf Remis, zehn Niederlagen) und stellte damit seinen Negativrekord aus der Spielzeit 1966/67 ein.