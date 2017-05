Leipzig ist mit 25 Punkten das zweitbeste Auswärtsteam. Der Neuling kassierte seine erste Niederlage in der Fremde erst im achten Spiel mit einem 0:1 in Ingolstadt, gewann aber nur eine der letzten vier Auswärtspartien (3:2 in Mainz am 5. April). In den letzten beiden Runden mussten sich die Sachsen mit... mehr

