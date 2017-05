Welch hässliche Blüten der Widerstand gegen Champions-League-Anwärter RB treiben kann, zeigte schon das Hinspiel in Leipzig. Damals wurde im Berliner Fan-Block ein Banner präsentiert, das sich an Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick richtete. "Ey Ralf, wir warten sehnlichst auf deinen nächsten Burnout", stand dort blau auf weiß. Mehr als eine... mehr

Welch hässliche Blüten der Widerstand gegen Champions-League-Anwärter RB treiben kann, zeigte schon das Hinspiel in Leipzig. Damals wurde im Berliner Fan-Block ein Banner präsentiert, das sich an Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick richtete. "Ey Ralf, wir warten sehnlichst auf deinen nächsten Burnout", stand dort blau auf weiß. Mehr als eine Geschmacklosigkeit, von der sich Manager Michael Preetz noch während des Spiels via Twitter im Namen des gesamten Klubs distanzierte. weniger