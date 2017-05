Er war dabei. Beim ultimativen Trauma des FC Bayern 1999. Geführt bis kurz vor Schluss, verloren binnen gefühlter Sekunden. 1:2 im Finale in Barcelona gegen Manchester United. Weltmeister, Europameister, Weltfußballer, Rekordnationalspieler, siebenmaliger deutscher Meister, Meister in Italien - aber nie Champions-League-Gewinner. weniger

Tschechiens begnadeter Regisseur. Holte drei Meistertitel in seiner Heimat, fünf mit Juventus Turin in Italien. 2003 im Finale - Nedved ist aber gesperrt. Die Entscheidung gegen den AC Mailand fiel im Elfmeterschießen, Juve verlor. weniger

ANGRIFF



Zlatan Ibrahimovic

Aktueller Verein: Manchester United



Sage und schreibe zehn nationale Meistertitel in den Niederlanden, Italien, Spanien und Frankreich, aber nie einer in der Königsklasse. Debüt in der Champions League am 8. August 2001.