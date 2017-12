Bild: "Bayern stoppt Stöger. Wer soll den FC Bayern auf dem Weg zum Double eigentlich noch aufhalten? Nach 11 Punkten Vorsprung zur Winterpause in der Meisterschaft ist jetzt auch der größte Konkurrent im Kampf um den Pokal raus – der BVB kassiert in München eine 1:2-Pleite. Tschüs, Dortmund! Bayern ist auch im Pokal der Boss. Bayern räumt nach Leipzig (2. Runde) den nächsten Titel-Konkurrenten im Pokal aus dem Weg und hat jetzt so gut wie freie Bahn zum Finale in Berlin." weniger

Bild: "Bayern stoppt Stöger. Wer soll den FC Bayern auf dem Weg zum Double eigentlich noch aufhalten? Nach 11 Punkten Vorsprung zur Winterpause in der Meisterschaft ist jetzt auch der größte Konkurrent im Kampf um den Pokal raus – der BVB kassiert in München eine 1:2-Pleite. Tschüs, Dortmund! Bayern ist auch im Pokal der Boss. Bayern räumt... mehr

Süddeutsche Zeitung: "Erst glänzen, dann zittern. Nach einer starken Anfangsphase wird es für die Münchner am Ende doch noch eng. Man habe eben 'wahnsinnig viel investieren müssen', erklärte Heynckes, am Ende sei die Kraft ausgegangen. Und ganz am Ende gab es sogar noch Weihnachtslieder in der Arena. Oh du fröhliche Winterpause."