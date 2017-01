Fortuna beim Telekom Cup: Reaktionen

Kevin Akpoguma: "Ich kann mich an drei oder vier Situationen erinnern, in denen die Bayern richtig gefährlich wurden – ansonsten haben wir nicht so viel zugelassen. Es war eine tolle Erfahrung, gegen die Bayern aufzulaufen, sie haben richtig Gas gegeben. Häufig hatte ich Duelle mit Franck Ribéry, sein Tempo und seine Haken sind schon unglaublich. Das Spiel war schon eine tolle Sache."