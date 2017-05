"Fortuna rutscht weiter ab. Als die Spieler von Fortuna Düsseldorf in Hannover zum Aufwärmen auf den Rasen liefen, trugen sie schwarze T-Shirts mit der Aufschrift 'Wir für Dich'. Auf der Rückseite stand die Nummer sechs und der Name Akpoguma. Bereits nach acht Minuten wurde der an der Halswirbelsäule verletzte Innenverteidiger... mehr

"Fortuna rutscht weiter ab. Als die Spieler von Fortuna Düsseldorf in Hannover zum Aufwärmen auf den Rasen liefen, trugen sie schwarze T-Shirts mit der Aufschrift 'Wir für Dich'. Auf der Rückseite stand die Nummer sechs und der Name Akpoguma. Bereits nach acht Minuten wurde der an der Halswirbelsäule verletzte Innenverteidiger das erste Mal schmerzlich vermisst. Es war der Moment, als Hannover 96 nach dem ersten Angriff in Führung ging. Niclas Füllkrug entwischte Alexander Madlung und traf nach einer Flanke von Edgar Prib per Kopfball zum 1:0 für den Aufstiegsaspiranten. Bei diesem Ergebnis blieb es dann auch nach 90 Minuten in einem Spiel, in dem für eine oft zu zaghafte Fortuna mehr drin gewesen wäre." weniger