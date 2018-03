Duisburg - Fortuna: Reaktionen So kommentieren die Spieler das Spiel von Fortuna Düsseldorf beim MSV Duisburg.

Duisburg - Fortuna: Reaktionen "Wir haben es nicht geschafft, zu Null zu spielen. Trotz allem war es aber eine gute Leistung, gerade in der ersten Halbzeit, die war super. Das Gegentor war unnötig, aber das passiert in so einem hektischen Derby eben. Nach dem Gegentor haben wir noch einmal alles reingelegt – von daher war also alles gut. Am Ende hatte ich noch einmal ein bisschen Schiss, konnte den Ball aber noch vor dem Stürmer wegfausten." Torhüter Raphael Wolf

Duisburg - Fortuna: Reaktionen "Wir hatten das Spiel wohl voll unter Kontrolle, hatten nur nicht die ganz zwingenden Torchancen. In der zweiten Halbzeit haben wir erst das vermissen lassen, was wir in der ersten Halbzeit recht gut gemacht haben. Wir haben Duisburg ins Spiel kommen lassen, haben aber gleichzeitig alles reingeschmissen und dagegen gehalten. Am Ende hatten wir auch ein bisschen Glück, nehmen den Sieg aber sehr gerne mit." Rechtsverteidiger Julian Schauerte

Duisburg - Fortuna: Reaktionen "Für ein Derby ist es fast normal, dass es bis zum Schluss eng bleibt. Es war ein sehr intensives Spiel und man kann bestimmt darüber reden, dass wir kurz vor Schluss noch das 2:1 kassieren. Aber das Wichtigste ist, dass wir die drei Punkte geholt haben. Unsere Einstellung hat gestimmt, denn wir wussten schon vor dem Spiel, dass heute Leidenschaft und Kampf zählen werden. Wir haben aber nach wie vor unsere Füße auf dem Boden, denn unser Job ist es, uns auf den nächsten Gegner vorzubereiten." Mannschaftskapitän Oliver Fink

Duisburg - Fortuna: Reaktionen "Wir sind stolz auf den Sieg heute, wissen aber auch, dass wir einiges hätten besser machen können. Wir sind wieder nicht mit einer Führung gut umgegangen. Dazu muss man aber auch sagen, dass Duisburg aus dem Spiel heraus keine großen Chancen hatte, da standen wir sehr gut. Die langen Bälle, die Duisburg dann geschlagen hat, sind bei den Schränken, die der MSV in der Offensive hat, nicht immer einfach zu verteidigen. Es war ein Sieg der Leidenschaft, wir haben das Derby sehr gut angenommen." Innenverteidiger André Hoffmann

Duisburg - Fortuna: Reaktionen "Der Sieg und die drei Punkte waren heute sehr, sehr wichtig. Schön, dass ich wieder ein Tor beitragen konnte. Mein Schuss war ganz gut, aber der Pass von Davor (Lovren) war einfach super – eigentlich ist es sein Tor. Jetzt ist die Stimmung in der Kabine mit DJ Kaan ganz prächtig und wir werden auch ein wenig feiern, dann aber im Kopf wieder sofort umschalten." Takashi Usami, Torschütze zum 2:0

Duisburg - Fortuna: Reaktionen "Der Schlüssel heute war wohl, dass wir die Zweikämpfe angenommen und viele Duelle für uns entschieden haben. Vielleicht haben wir ein bisschen spät das 2:0 gemacht, aber vielleicht auch ganz gut, weil wir direkt danach das Gegentor kassiert haben. Wir haben über das gesamte Spiel den Kampf angenommen und das wohl sehr gut gemacht. Gerade in der zweiten Halbzeit haben alle im Stadion ein gutes Spiel gesehen." Rouwen Hennings, Torschütze zum 1:0