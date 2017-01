später lesen Frauenfußball Turbine Potsdam verlängert mit Torhüterin Schmitz Teilen

Twittern





2017-01-22T21:56+0100 2017-01-22T21:56+0100

Der sechsmalige Frauenfußball-Meister Turbine Potsdam hat seine Kaderplanung weiter vorangetrieben. Am Sonntag verkündete der Bundesliga-Herbstmeister die Vertragsverlängerung mit Torhüterin Lisa Schmitz (24) bis 2019. "Lisa Schmitz hat maßgeblichen Anteil an unserer stabilen Defensive", sagte Trainer Matthias Rudolph: "Wir sind sehr froh, weiterhin auf so eine souveräne und zuverlässige Torhüterin setzen zu können." Zuvor hatten bereits die Olympiasiegerinnen Svenja Huth und Tabea Kemme, Europameisterin Bianca Schmidt sowie Johanna Elsig ihre Verträge beim Traditionsklub verlängert.