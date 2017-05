Zum ersten Mal seit 22 Jahren wird der FC Arsenal am Saisonende in der Premier-League-Tabelle hinter dem Lokalrivalen Tottenham Hotspur landen. weniger

Zum ersten Mal seit 22 Jahren wird der FC Arsenal am Saisonende in der Premier-League-Tabelle hinter dem Lokalrivalen Tottenham Hotspur landen.

Das Team um den deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil unterlag am Sonntag im Nord-London-Derby mit 0:2 (0:0) in Tottenham und kann die Spurs in dieser Saison bei 17 Punkten Rückstand nicht mehr einholen.