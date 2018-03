Ibrahimovic wurde am 3. Obtober 1981 in Malmö geboren. weniger

Ibrahimovic wurde am 3. Obtober 1981 in Malmö geboren.

Nach zwei sehr erfolgreichen ersten Jahren wechselte er im Juli 2001 für 7,8 Millionen Euro zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam, wo er von 2001 bis 2004 in 71 Spielen 32 Tore erzielte und maßgeblichen Anteil an zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg hatte. weniger

Nach zwei sehr erfolgreichen ersten Jahren wechselte er im Juli 2001 für 7,8 Millionen Euro zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam, wo er von 2001 bis 2004 in 71 Spielen 32 Tore erzielte und maßgeblichen Anteil an zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg hatte.

Im Sommer 2004 heuerte "SuperZlatan", wie er aufgrund seiner Kaltschnäuzigkeit und seinen überragenden technischen Qualitäten genannt wird, bei Juventus Turin an, die 19 Millionen Euro an Ajax Amsterdam überwiesen hatten. weniger

Im Sommer 2004 heuerte "SuperZlatan", wie er aufgrund seiner Kaltschnäuzigkeit und seinen überragenden technischen Qualitäten genannt wird, bei Juventus Turin an, die 19 Millionen Euro an Ajax Amsterdam überwiesen hatten.

Dort erzielte er in 70 Spielen 23 Tore. Er hatte jedoch damit zu kämpfen, dass er nach einiger Zeit aufgrund seiner Schnelligkeit als Außenstürmer eingesetzt wurde. weniger

Dort erzielte er in 70 Spielen 23 Tore. Er hatte jedoch damit zu kämpfen, dass er nach einiger Zeit aufgrund seiner Schnelligkeit als Außenstürmer eingesetzt wurde.

Nach anfänglichen Problemen konnte sich der 28-Jährige durchsetzen und feierte drei Meisterschaften in Folge. weniger

Nach anfänglichen Problemen konnte sich der 28-Jährige durchsetzen und feierte drei Meisterschaften in Folge.

Zu diesen trug er in 87 Liga-Spielen 57 Tore bei und konnte sich im Jahr 2008 sogar über die Auszeichnung als Italiens Fußballer des Jahres freuen. Heute ist Ibrahimovic mit 13,5 Millionen Jahresgehalt nach Cristiano Ronaldo der bestbezahlte Spieler der Welt. weniger

Zu diesen trug er in 87 Liga-Spielen 57 Tore bei und konnte sich im Jahr 2008 sogar über die Auszeichnung als Italiens Fußballer des Jahres freuen. Heute ist Ibrahimovic mit 13,5 Millionen Jahresgehalt nach Cristiano Ronaldo der bestbezahlte Spieler der Welt.

Nach nur einer Saison kehrte der Schwede in die Serie A zurück – allerdings zum AC Mailand. weniger

Nach nur einer Saison kehrte der Schwede in die Serie A zurück – allerdings zum AC Mailand.

Gleich in seiner ersten Saison holte er mit Milan den Meistertitel, der erste für den Verein seit sieben Jahren. Ibrahimovic steuerte hierzu in 29 Spielen 14 Tore und 13 Torvorlagen bei. Es war der 17. Titel in seiner Karriere, die neunte Meisterschaft.