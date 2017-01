Nur Rutten wird fehlen: VVV voller Selbstvertrauen ins Limburger-Derby-Spitzenspiel

Am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) steht das seit Wochen mit Spannung erwartete Limburger-Derby zwischen VVV-Venlo und Lokalrivale MVV Maastricht im Seacon Stadion - De Koel an.

Venlo hat die Chance, mit einem Sieg gegen den Konkurrenten aus der Provinzhauptstadt den Vorsprung an der Tabellenspitze von aktuell vier auf stolze sieben Punkte auszubauen. "Das wäre für uns ein großer Schritt in Richtung unseres Ziels, dem Aufstieg in die Ehrendivision. Maastricht hat den Druck, hier nicht verlieren zu dürfen, sonst können wir uns absetzen", erklärt Venlos Trainer Maurice Steijn.

Beide Teams spielen eine bisher ganz starke Saison. Maastricht verlor nur eines seiner letzten acht Spiele, Venlo ist seit zehn Spielen ungeschlagen und verlor zuletzt im Oktober des vergangenen Jahres ein Duell in der Jupiler League. Im Hinspiel sicherte der noch immer im Aufbau-Training befindliche Moreno Rutten in der Nachspielzeit den Sieg der Venloer in Maastricht.

Auf Seiten der Venloer sind außer Rutten alle Akteure einsatzbereit und Trainer Steijn sieht wenig Grund, an seiner Stammformation Änderungen vorzunehmen: "Die Männer haben es klasse gemacht in Leeuwarden, wir werden voraussichtlich genau so wieder starten und sind überzeugt das Derby für uns entscheiden zu können." Zu den auffälligsten Spielern der Gäste zählen in den letzten Wochen mit Joeri Schroijen und Dyon Gijzen gleich zwei Ex-VVVer. Zudem verfügt Maastricht über zwei Leihspieler des englischen Spitzenclubs Arsenal London, Stafan O'Connor sammelte bereits Champions-League-Erfahrung, Kelechi Nwakali wurde bei der U17-Weltmeisterschaft 2015 als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Im Anlauf an das Limburger-Derby zwischen dem Tabellenführer aus Venlo und Verfolger Maastricht haben sich zahlreiche Fan-Gruppierungen zusammengeschlossen und Zuschauer-Werbe-Aktionen durchgeführt. VVV-Venlo rechnet mit einem Besucher-Rekord der letzten Jahre und hofft auf ein nahezu ausverkauftes Stadion. Noch können sich Fans, Freunde und Sponsoren ihre Tickets über die üblichen Vertriebswege sichern. VVV-Venlo freut sich auf zahlreiche deutsche Zuschauer.