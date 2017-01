Der spanische Fußballmeister FC Barcelona hat in der Primera Division den Anschluss an Tabellenführer und Erzrivale Real Madrid verloren. Die Katalanen kamen am Sonntagabend im Verfolgerduell beim FC Villarreal nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und haben als Dritte (35) bereits fünf Punkte Rückstand auf die Königlichen.

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona hat in der Primera Division den Anschluss an Tabellenführer und Erzrivale Real Madrid verloren. Die Katalanen kamen am Sonntagabend im Verfolgerduell beim FC Villarreal nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und haben als Dritte (35) bereits fünf Punkte Rückstand auf die Königlichen. weniger