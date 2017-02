Der 1. FC Kaiserslautern kommt in der Rückrunde der 2.Bundesliga immer besser in Fahrt und hat das zweite Heimspiel in Serie gewonnen. Gegen den SV Sandhausen feierten die Pfälzer vor 19 856 Zuschauern am Freitagabend einen 3:0 (2:0)-Erfolg.

