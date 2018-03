Trotz einer 2:0-Führung blieb der SVS auch im vierten Spiel in Serie ohne Sieg und droht in der Schlussphase der Saison doch wieder in den Tabellenkeller der 2. Bundesliga zu rutschen.

