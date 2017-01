Welt: "Wolffs schonungslose Abrechnung nach dem WM-Aus – Als die letzte Sekunde des Spiels abgelaufen war, sank Andreas Wolff an seinem Torpfosten nieder. Es war ein harter Aufprall auf dem Boden der Realität. Nicht nur für den Torwart, sondern für die gesamte deutsche Handball-Nationalmannschaft. 20:21 verlor Deutschland sein WM-Achtelfinale sensationell gegen Katar. In den letzten Minuten hatten die DHB-Jungs einen sicher geglaubten Sieg aus den Händen gegeben. Für Wolff lag das in erster Linie an der Leistung des Schiedsrichter-Gespanns aus Litauen." weniger