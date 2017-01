später lesen Handball-WM Bisher meiste Internet-Zuschauer bei viertem Deutschland-Spiel Teilen

Twittern





2017-01-18T20:36+0100 2017-01-18T20:37+0100

Den hart erkämpften 31:25 (16:16)-Sieg der deutschen Handballer gegen Weißrussland haben sich im Internet so viele Menschen wie bisher noch nie bei der WM in Frankreich angesehen. In der Spitze hätten 610 000 Zuschauer gleichzeitig das Spiel am Mittwochabend gesehen, teilte der Deutsche Handballbund (DHB) im Anschluss mit. Insgesamt sei es erneut zu rund 1,5 Millionen Klicks gekommen, wobei Mehrfachklicks aber nicht berücksichtigt werden. Den bisherigen Spitzenwert hatte die Deutsche Kreditbank als übertragender DHB-Sponsor beim Auftaktspiel der Handballer mit rund 600 000 Zuschauern gleichzeitig erreicht.