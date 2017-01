später lesen Radsport Zweiter Etappensieg für Ewan bei Tour Down Under Teilen







Der Australier Caleb Ewan hat seinen zweiten Etappensieg bei der Tour Down Under gefeiert. Der 22-Jährige vom Orica-Scott-Team setzte sich am Donnerstag im Sprint gegen Doppel-Weltmeister Peter Sagan durch, der in dieser Saison für das deutsche Team Bora-hansgrohe fährt. Ewan hatte bereits die erste Etappe für sich entschieden. Sein Landsmann Richie Porte verteidigte auf den 144 Kilometern von Glenelg nach Victor Harbor seine Führung in der Gesamtwertung. Der Spanier Gorka Izaguirre, der kurz vor dem Ziel stürzte, liegt weiter 20 Sekunden dahinter auf Rang zwei.