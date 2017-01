Die große deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev hat ein überraschendes Aus gleich in der ersten Runde der Australian Open vermieden. weniger

Der 19-jährige Hamburger bezwang den Niederländer Robin Haase am Dienstag nach 1:2-Satzrückstand noch 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2.

Zverev ist in Melbourne an Nummer 24 gesetzt. Sein knapp zehn Jahre älterer Bruder Mischa hatte am Montag die zweite Runde erreicht.