Rekordsiegerin Serena Williams ist mit einem glatten Erfolg in das Achtelfinale der Australian Open eingezogen.

In einem amerikanischen Duell siegte die Tennis-Weltranglisten-Zweite am Samstag in Melbourne 6:1, 6:3 gegen Nicole Gibbs.