Philipp Kohlschreiber hat bei den Australian Open den Sprung in sein viertes Melbourne-Achtelfinale seit 2005 verpasst. Der Weltranglisten-33. aus Augsburg musste sich in der dritten Runde dem Franzosen Gael Monfils (Nr. 6) mit 3:6, 6:7 (1:7), 4:6 geschlagen geben.

Kohlschreiber hatte auf der Anlage am Yarra River zuvor dreimal das Achtelfinale erreicht - zuletzt 2012. In der vergangenen Saison war der Davis-Cup-Spieler bei allen vier Majors schon in der ersten Runde gescheitert.