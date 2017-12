Serena Jameka Williams wurde am 26. September 1981 in Saginaw, Michigan geboren und hat vier Schwestern. Eine davon ist die ähnlich erfolgreiche Tennisspielerin Venus Williams. weniger

Serena Jameka Williams wurde am 26. September 1981 in Saginaw, Michigan geboren und hat vier Schwestern. Eine davon ist die ähnlich erfolgreiche Tennisspielerin Venus Williams.

Bereits in ihrer Schulzeit äußerte sich Williams' großes Potenzial in Bezug aufs Tennisspielen und so wurde sie 1991 in die Tennisschule von Rick Macci aufgenommen.

Nur vier Jahre später begann Williams mit ihrer professionellen Karriere, 1997 schlug sie bereits als Nummer 304 der Welt auf. Noch am Ende des gleichen Jahres hatte sie den Sprung in die Top 100 der Welt geschafft (Rang 99).

Was dann folgte, war eine Bilderbuchkarriere. Williams gewann mit den US Open, den French Open, den Australian Open sowie Wimbledon die vier größten Turniere im Tennis – und das mehrfach.

Im Jahr 2002 stand die Rechtshänderin zum ersten Mal an der Weltranglistenspitze und gehörte auch in den Folgejahren immer wieder zur absoluten Weltspitze in Sachen Tennis. Egal ob im Doppel mit ihrer Schwester Venus, oder im Mixed, überall hatte Williams großen Erfolg.

Wenig überraschend ist es da, dass die US-Amerikanerin in ihrer Karriere bislang (Stand August 2014) mehr als 56 Millionen US-Dollar an Preisgeld eingestrichen hat.

Bei den US Open 2013 feierte sie bereits ihren 17. Grand-Slam-Titel. Zuvor siegt sie bereits vier Mal in New York, je fünf Mal siegte sie bei den Australian Open und in Wimbledon sowie zwei Mal bei den French Open in Paris.