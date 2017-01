Da musste selbst Basketball-Superstar Dirk Nowitzki staunen. "Nein, so etwas habe ich nicht kommen sehen", sagte der deutsche Ausnahmespieler von den Dallas Mavericks. weniger

Mit 122:73 (67:33) fügten die Texaner in der NBA den Los Angeles Lakers die höchste Niederlage in der Historie des 16-fachen NBA-Champions bei. "Dies war unser erster großer Sieg in diesem Jahr."