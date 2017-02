Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben durch einen 96:89 (55:54) am Montag (Ortszeit) über die Miami Heat den Rückstand auf die Playoff-Plätze verkürzt. weniger

Dank eines 12:0-Laufs am Ende der Partie haben die Texaner in der nordamerikanischen Profiliga NBA nur noch zwei Siege Rückstand auf Playoff-Platz acht. Nowitzki kam in 26 Minuten auf acht Punkte und zwölf Rebounds. Top-Scorer war Seth Curry mit 29 Zählern.