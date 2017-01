Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der Nordamerika-Liga NBA einen spektakulären Sieg nach vier Verlängerungen gefeiert. Die Hawks gewannen in der Nacht zu Montag daheim 142:139 gegen die New York Knicks. Schröder erzielte dabei 23 Punkte und gab 15 Assists.

