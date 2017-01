Die Niederlagenserie der Arizona Coyotes um den deutschen Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder setzt sich in der nordamerikanischen Profiliga NHL fort. Bei den Anaheim Ducks unterlag der Vorletzte der Western Conference am Freitag (Ortszeit) mit 2:3 nach Verlängerung und musste damit bereits die neunte Pleite in Serie einstecken.

Die Niederlagenserie der Arizona Coyotes um den deutschen Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder setzt sich in der nordamerikanischen Profiliga NHL fort. Bei den Anaheim Ducks unterlag der Vorletzte der Western Conference am Freitag (Ortszeit) mit 2:3 nach Verlängerung und musste damit bereits die neunte Pleite in Serie einstecken. weniger