später lesen Düsseldorf Morgen Telefonaktion zur Geldanlage 2018-03-14T19:07+0100 2018-03-15T10:42+0100

Es hat sich nichts geändert. Auch 2018 ist das Jahr der niedrigen Zinsen, und Sparer, die eine gleichermaßen sichere wie rentable Geldanlage finden wollen, suchen meist erfolglos. Mit Aktien und Immobilien lässt sich unter Umständen gut verdienen, aber die sind nicht jedermanns Sache. Bitcoins, bei denen die Schwankungsbreite der Kurse noch um ein Vielfaches höher ist, schon gar nicht. Also was tun? Höheres Risiko gehen und dafür im Erfolgsfall eine attraktive Rendite erzielen? Oder doch lieber auf der sicheren Seite bleiben und bis zur möglichen Zinserhöhung im kommenden Jahr durchhalten? Und was soll man kaufen?