Seit einiger Zeit erlauben sowohl Apple als auch Google nicht nur Entwicklern, künftige Versionen ihrer mobilen Betriebssysteme iOS und Android zu testen. Jeder Nutzer eines passenden Smartphones kann sich als Beta-Tester anmelden.

Das ist oft spannend, weil man nicht selten schon Monate vorab das neueste Betriebssystem auf seinem Smartphone hat. Trotzdem raten Google und Apple normalen Usern davon ab, ein solches Beta-System auf ihrem normalen, jeden Tag genutzten Smartphone zu installieren.

Es liegt in der Natur der Sache einer Beta-Version, dass sie noch nicht perfekt ist und abstürzen kann oder sogar einen Datenverlust verursachen kann. Ausprobieren sollte man die Versionen daher nur auf einem Zweithandy.

Die neueste iOS-Version 10.3 haben wir auf einem Test-iPhone installiert. Was es dort bislang an Neuerungen gibt, listen wir hier auf.

AirPods finden

Nicht nur iPhone, iPad oder iPod Touch können über die Funktion "Mein iPhone suchen" wiedergefunden werden, sondern auch die drahtlosen Kopfhörer AirPods. Wie das funktioniert, erklären wir hier.

Siri wird sportlich

Siris Aufgabenbereich wird erweitert. So wird sie - das dürfte deutsche User wohl nicht so sehr interessieren - über Kricket-Spiele in der Indian Premier League informieren sowie über Kricket-Länderspiele. Vielleicht wird das später auf die Bundesliga ausgedehnt.

Siri übernimmt Finanzgeschäfte

Siri kann künftig, wenn App-Anbieter das Feature implementieren, Rechnungen prüfen und bezahlen oder auch Taxifahrten organisieren.

Nutzerprofil und Sicherheitseinstellungen leichter zu erreichen

Ruft man unter iOS 10.3 die Einstellungen auf, sieht man dort ganz oben sein Nutzerprofil. So lassen sich dort Änderungen deutlich schneller vornehmen als zuvor. Direkt darunter findet sich der Hinweis auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Verbesserte Wetterinfos in Karten

In der Karten-App bekommt das Wetter-Icon nun eine 3D-Touch-Funktion. Drückt man fest auf das Symbol, wird das Wetter für die nächsten acht Stunden angezeigt, die Regenwahrscheinlichkeit sowie die Tageshöchst- und Tagestiefsttemperaturen für den aktuellen Standort.

Entwickler bitten um Bewertungen

Was bei Android schon lange möglich ist, erhält nun auch bei iOS Einzug: App-Entwickler können Nutzer direkt in der App um eine Bewertung bitten. Das Feature kann in den Einstellungen deaktiviert werden.

iCloud-Speicher übersichtlicher dargestellt

In den Einstellungen wird der iCloud-Speicher nun in Form eines Balkens dargestellt. So sieht man gleich, wie viel Speicher von Fotos, Backups, Dokumenten oder Mails belegt wird - und wie viel Speicher noch frei ist. Ein Klick darauf und man landet in den Einstellungen.

CarPlay bekommt Shortcuts

Für die beiden zuletzt genutzten Apps werden in der CarPlay-Ansicht nun Schnellstart-Symbole angezeigt. Die Karten-App zeigt nun Ladestationen für Elektroautos an.

HomeKit wird ergänzt

HomeKit für das elektronisch gesteuerte Zuhause unterstützt ab iOS 10.3 programmierbare Schalter.

Podcast-App bekommt Widget

Die Podcast-App bekommt im neuen iOS ein Widget für den Homescreen.

Neue Tastatur fürs iPad

Die neue iPad-Tastatur ist noch nicht zu sehen, wurde aber von einem findigen Programmierer bereits im Code entdeckt. Sie soll frei auf dem Bildschirm zu bewegen sein und so die Einhand-Bedienung des Tablets vereinfachen.