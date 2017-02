erhielt den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Leistung in "Manchester by the Sea".

In der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" wurdefür ihre Rolle in "La La Land" ausgezeichnet.

Der beste Regisseur heißt. Er gewann den Oscar in der Kategorie "Beste Regie" für "La La Land".

gewann den Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" für seine Darstellung in "Moonlight".

Für ihre Darstellung im Film "Fences" gewannden Oscar in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin".

Kenneth Lonergan gewann den Oscar für "Manchester by the Sea" in der Kategorie "Bestes Originaldrehbuch".