später lesen Düsseldorf Hitlers Chefankäufer 2017-11-02T19:47+0100 2017-11-03T09:59+0100

Den Historikern gilt Hildebrand Gurlitt als zwiespältige Gestalt: Einerseits war er Kunsthändler im Dienste Hitlers, andererseits war Gurlitt Liebhaber der von den Nazis verachteten modernen Kunst. In Zwickau, wo Gurlitt ab 1925 als Museumsdirektor die Avantgarde förderte, brachte ihn diese Leidenschaft fünf Jahre später um den Job. In Hamburg, wo der Enkel einer Jüdin anschließend den Kunstverein leitete, weigerte er sich am 1. Mai 1933, dem "Tag der Arbeit", die Hakenkreuz-Fahne zu hissen. Seine Anstellung war er kurz daraus los. "Er ist janusköpfig, ein Grenzgänger zwischen Gut und Böse", urteilte die Berliner Kunsthistorikerin Meike Hoffmann in ihrer Gurlitt-Biografie "Hitlers Kunsthändler".

