Fasten steht bei den Deutschen wieder hoch im Kurs. In den vergangenen fünf Jahren stieg die Zahl der Menschen, die nach den tollen Tagen auf Alkohol, Süßes oder Fleisch verzichten, um 15 Prozent.

Diesmal wollen 59 Prozent der Befragten fasten, wie die Krankenkasse DAK am Montag unter Berufung auf eine repräsentative Forsa-Umfrage mitteilte. Fast jeder Vierte (23 Prozent) will in der Fastenzeit ganz oder zeitweise online abschalten - und zumindest im Privatleben auf Smartphone, soziale Netzwerke und Internet verzichten.

