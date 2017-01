Welche Deko am Hochzeitsauto ist wirklich legal?

Denken Sie nicht zu aufwendig: Auch ein liebevoll gestaltetes Pappschild mit der Aufschrift "just married", kann Ihr Auto am Hochzeitstag schmücken. Aber ist es auch erlaubt? In unserer Bilderstrecke erfahren Sie, in welcher Form Autoschmuck legal ist. Sonst droht am Hochzeitstag ein Bußgeld wegen Ordnungswidrigkeit.

Denken Sie nicht zu aufwendig: Auch ein liebevoll gestaltetes Pappschild mit der Aufschrift "just married", kann Ihr Auto am Hochzeitstag schmücken. Aber ist es auch erlaubt? In unserer Bilderstrecke erfahren Sie, in welcher Form Autoschmuck legal ist. Sonst droht am Hochzeitstag ein Bußgeld wegen Ordnungswidrigkeit. weniger