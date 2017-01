später lesen Auch im Winter im Außenstall Teilen

2017-01-26T16:31+0100 2017-01-28T08:51+0100

Kaninchen und Meerschweinchen dürfen normalerweise auch im Winter in den Außenstall. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. So ist die Ernährung für solche Tiere besonders wichtig, denn wenn sie im Freien überwintern, haben sie einen erhöhten Energiebedarf. Darauf weist die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hin. So sollten die Nager viel staubfreies, trockenes und frisches Heu bekommen. Halter sollten Frischfutter nur in kleinen Portionen gebe - angefrorenes Futter verursacht schwere Magen-Darm-Probleme.