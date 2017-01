später lesen Einfach Tierisch Schicken Sie uns Ihre Geschichten! Heute: Leopold Teilen

Über Nacht kam der Winter. Dicke, weiche Flocken fielen sanft zur Erde. Mein winziger Cockerwelpe war rundweg begeistert. Er schnappte nach den Flocken. Wälzte sich in der weißen Pracht. Prustete Löcher in die Schneedecke. Draußen auf den Feldern stapfte mein Hundebaby mutig durch die Schneeverwehungen, meist unsichtbar. An den Ohren entstanden Schneekügelchen, die schnell zu eiskalten Gewichten wurden. Leopold konnte das Köpfchen kaum noch heben.