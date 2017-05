später lesen Thailand "The Beach" könnte mehrere Monate gesperrt werden FOTO: dpa, pla zeh FOTO: dpa, pla zeh 2017-05-03T10:20+0200 2017-05-03T10:23+0200

Thailand erwägt eine Schließung der berühmten Maya Bay auf der Inselgruppe Phi Phi in der zweiten Jahreshälfte. Dort wurde der Hollywood-Film "The Beach" mit Leonardo di Caprio gedreht, der im Jahr 2000 in die Kinos kam.