später lesen Dortmund Gleisreparatur in Dortmund dauert zwei Wochen 2017-05-04T19:18+0200 2017-05-05T07:03+0200

Nach dem ICE-Unfall am Dortmunder Hauptbahnhof werden die Reparaturarbeiten an den Gleisanlagen mindestens zwei Wochen dauern. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind die sechs defekten Weichen individuelle Einzelstücke, für die Ersatz aufwendig hergestellt werden muss. So müssten auch die Weichenschwellen aus Beton einzeln angefertigt werden. "Allein für die Herstellung und vorgeschriebene Aushärtungszeit des Betons wird eine Woche veranschlagt", teilte das Unternehmen in Dortmund mit.