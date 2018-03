Rund fünf Millionen Muslime in Deutschland

Insgesamt Für das Jahr 2015 ging die Bundesregierung von 4,4 bis 4,7 Millionen Muslimen in Deutschland aus. Die Zahl dürfte durch die Flüchtlingskrise deutlich gestiegen sein: Das amerikanische Institut Pew schätzte, dass 2016 rund 4,95 Millionen Muslime in Deutschland lebten. Genaue Zahlen gibt es allerdings nicht - die Zugehörigkeit zum Islam wird nicht von den Behörden erfasst wie etwa die kirchensteuerpflichtige Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche. Ein Viertel bis ein Drittel der Muslime in Deutschland lebt in NRW.

Gruppen Gut die Hälfte der Muslime in Deutschland sind Sunniten, 300.000 bis 700.000 sind Aleviten, die vor allem in der Türkei ihre Wurzeln haben. Für das Jahr 2017 geht der Verfassungsschutz von knapp 10.000 Salafisten aus, die einen traditionalistischen Islam vertreten. Die religionskritische Giordano-Bruno-Stiftung schätzt, dass etwa eine Million Muslime nicht "konfessionsgebunden" ist, also nicht religiös lebt.