In ihrem Job als Schulministerin nutzt Sylvia Löhrmann einen Audi A 8, als Grünen-Spitzenkandidatin einen umweltfreundlichen Hybrid-Toyota. Na und? Von Thomas Reisener

Es ist doch richtig, dass Löhrmann ihren vom Steuerzahler finanzierten Dienstwagen nicht auch für Parteizwecke einsetzt. Denn Wahlkampf-Fahrten soll ja nicht der Steuerzahler, sondern die Partei finanzieren.

FOTO: dpa, ve

Mit der sauberen Trennung von Fahrzeug und Funktion verhält Löhrmann sich also korrekt. Welches Fahrzeug ihr die Grünen zur Verfügung stellen, muss die Partei selbst entscheiden dürfen.

Bleibt als Kritikpunkt allenfalls, dass Löhrmann als Ministerin eine Luxuslimousine nutzt – wie fast alle Politiker in vergleichbarer Funktion. Auch das ist keine Willkür, sondern Ergebnis von unabhängigen Verwaltungs-Richtlinien, auf die Löhrmann selbst keinen Einfluss hat. Sie sehen für Minister ein großzügiges Auto vor, weil Minister unterwegs auch arbeiten müssen. Hinzu kommen Sicherheitsaspekte.

In diesem Fall ist die Kritik an Löhrmann also wohl mehr von Neid als von Argumenten geprägt.